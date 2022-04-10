Korkunç şüphe: Başıboş köpekleri sözde 'hayvanseverler' mi zehirliyor?

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Başıboş köpek saldırıları, vatandaşların can güvenliğini tehdit etmeye devam ederken son 1 ayda 3 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Çocukların ve genç kızların korkulu rüyası haline gelen başıboş köpekler, 'mama dilenciliği' yapan sözde hayvan dernekleri ve oluşumları tarafından vatandaşların güvenliğini ihlal ederek ısrarla sokaklarda tutulmak isteniyor.

Ne zaman bir köpek saldırısı olsa o gün bir zehirlenme vakası yaşanıyor

Çocukların ölümlerini umursamayan ve mamayı gelir kapısı haline getiren sözde hayvan dernekleri, ilginç bir şekilde çocuk ölümlerinin olduğu dönemde köpek zehirlenmesi vakaları paylaşıyor.

Nerede zehirlenme vakası varsa orada bitiyorlar

Aralarında bazı sabıkalı şahısların da yöneticiliğinin bulunduğu sözde oluşumlar, "başıboş sokak köpeklerinin zehirlendiğini" iddia ederek her olayın olduğu yerde bitmeleri de dikkatlerden kaçmıyor.

Veterinere götürmek yerine köpeklerin can çekişini video kaydına alıyorlar

Sözde 'hayvanseverler', köpeklerin can çekişini video kaydına alırken ölümlerini seyretmesi de dikkat çekiyor. Can çekişen hayvanları veterinere götürüp tedavi ettirmek yerine videolarını çeken sözde 'hayvanseverler' insanların duygularına hitap etmesi de şüphe uyandırıyor.

En ücra köşede, en karanlık dehlizlerde ve gecenin en karanlığında bile...

Sözde hayvanseverler, her nasıl oluyorsa, gecenin karanlığında, dağ başında, en karanlık dehlizlerde, en ücra köşedeki arazilerde başıboş köpeklerin can çekiştiği anları kayıt altına alıyorlar.

Dağ başında...

En karanlık dehlizlerde...

Dağ başında en karanlık gecede... Burada bile para talep ediyorlar

Açık arazide...

Çocuk ölümlerinde "köpekler zehirleniyor" propagandası

Mart ayında 3 ölüm gerçekleşirken vatandaşlar, sosyal medyada başıboş köpek sayısını korkunç bir şekilde aşmasına tepki gösterdi. Vatandaşların tepkisini bastırmak isteyen sözde 'hayvanseverler', sosyal medyada "Gerede'de katliam var", "Elazığ davası" gibi etiketler açarak köpeklerin zehirlendiğini iddia etti.

"Köpekler zehirleniyor" diyerek mama dilenciliği yapıyorlar

Köpeklerin zehirlendiğini kayda alan ve veterinere götürüp götürmedikleri bilinmeyen sözde hayvanseverler, vatandaşlardan yardım istemeyi de ihmal etmiyor.

Platform veya hayvan derneği olarak yardım toplayan oluşumların topladıkları paraları ne yaptıkları ise bilinmiyor.

Fatih Çekirge'den çarpıcı yazı: Hayvana zulümden milyarlar kazanıyorlar

Öte yandan gazeteci Fatih Çekirge, geçtiğimiz yıl Hürriyet'teki "Hayvana zulümden milyarlar kazanıyorlar" başlıklı yazısıyla korkunç tezgahı gözler önüne serdiği belirlendi.

Çekirge, hayvanlar için oluşturulan Asya Koalisyonu'nun (AfA) paylaştığı raporu açıklayarak köpek zehirlenme vakalarının altındaki tezgahı yazmıştı.

İşte 28 Ağustos'ta yazdığı o yazı:

Raporu okuyunca tüylerim diken diken oldu. Nefret ettim...

HAYVANLAR için oluşturulan Asya Koalisyonu (AfA) önceki gün çok önemli bir rapor yayınladı...

Asya Koalisyonu dünyanın değişik ülkelerinden seçilen 22 hayvan hakları kuruluşundan oluşuyor... Bu nedenle yayınladığı rapor ayrıca değerli.

Raporun en çarpıcı bölümü ise Facebook, YouTube, Tiktok gibi sosyal medya devlerinin “hayvanlara zulüm yapan” videolardan kazandıkları paralar.

Evet yanlış okumadınız.

Bu sosyal medya devleri yayınlanan bu “hayvan zulmü” videolarına aldıkları reklamlardan milyonlarca dolar kazanıyormuş...

UTANÇ VERİCİ VURGUN

AfA sosyal medyadaki bu “kanlı vurgunu” tespit etmek için bir komisyon kuruyor...

Sosyal Medya Hayvan Zulüm Komisyonu... (SMACC)

Bu komisyon, 13 ay boyunca gönüllü araştırmacılardan oluşan bir ekiple sosyal medya üzerinde üretilen ve yayınlanan hayvan zulmü videolarını inceliyor.

Araştırmalar sonucunda:

Hayvanların boğulmasından, kasten uzuvlarının kırılmasından, annelerin öldürülüp bebeklerinin alınmasına ve hayvanların dövüşlerde karşı karşıya gelmesine kadar her şey belgeleniyor.

2020 yılının sadece üç ayında, YouTube, bu videoların paylaşımından 12 milyon dolar kazanmış...

BURAYA DİKKAT: Videoları çeken veya yayınlayanlar ise 15 milyon dolar kazanmış.

Bu bir rezalet değil mi?

Evet.

Dahası var...

Sosyal medya platformlarında hayvan zulmü içeren ve paylaşım ile izlenme oranlarından para kazanan 5 bin 480 video tespit edilerek belgeleniyor. Ve bu videoların yaklaşık 5 milyar 350 milyon kere izlendiği ortaya çıkıyor.

İşte bu izlenme oranlarına göre reklam gelirleri oluşturuyorlar...

RAPORDAKİ ÇARPICI NOKTA

SMACC raporunun en çarpıcı bölümlerinden birisi şöyle:

“Reklamlar genellikle para kazandıran zulüm içeriğine yerleştirilir. Araştırmacılarımız bu tür reklamların çok sayıda şirket ve şaşırtıcı bir şekilde bazı hayvan refahı ve koruma derneklerine ait olduklarını belgelediler ve bunların bazıları o zamandan beri harekete geçti. Firmaların reklam yerleşimine rıza göstermediklerini ve genellikle hayvan zulmü videolarındaki reklam özelliğinden habersiz olduklarını belirtmek gerekir...”

UYANIKLAR

Öyle bir tezgâh kurulmuş ki...

Sözde “hayvana yapılan zulmü protesto eder bir başlıkla” videoyu yayınlıyorlar...

Biz hayvanseverler de protesto ederek izliyoruz. Hatta paylaşıyoruz...

İşte o ara izlenme rekorları kırılıyor.

YouTube ve Facebook da videoların başına, sonuna koyduğu reklamlarla milyonlarca dolarlık kanlı oyunu her geçen gün arttırıyor.

Bu alçakça vurgun karşısında...

İnsanlıktan çıkmış, gözünü para ve kan bürümüş bu yapıya “yuh” diyorum...

Arkadaşlar...

Dünyadaki bütün hayvan hakları örgütleri ayağa kalkmalı.

Bu sosyal medya devlerinin bu iğrenç tezgâhı durdurulmalı.

Aldıkları reklamların misliyle cezaya dönüşmesi sağlanmalı.

Evet hayvansever dostlarım.

Gelin biz Türkiye’den başlayalım.

Sosyal medya devlerinin “hayvan zulmü” videolarını protesto edelim.

“Hayvana yapılana bak” başlığıyla tepki veriyormuş gibi yapılan ama üzerine reklam alınan bu “para tuzağı” videoları teşhir edelim.

Bu tür videolara alınan reklamları şikâyet edelim...

Çünkü çağımızın en ahlaksız kazançlarının başında gelir bu vurgun...

Ben buradan isyan ediyorum...