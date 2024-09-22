Korkunç senaryo gerçekleşebilir! Ukrayna saldırısı sonrası ‘Nükleer’ tehdit

Ukrayna, Rusya’ya karşı düzenlediği saldırılara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bulunan mühimmat depolarına ikinci bir saldırı düzenlendi.

‘Putin nükleer silah kullanır’ uyarısı

Bir hafta içinde iki farklı mühimmat deposunu imha eden Ukrayna güçleri, Rusya’nın savaş gücüne önemli bir darbe vurdu. Saldırıların ardından, "Bu hızla giderse Rusya'nın savaşacak silahı kalmayacak" yorumları yapıldı. Özellikle askeri uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geleneksel silahlar tükenirse nükleer silah kullanma yoluna başvurabileceği uyarısında bulunuyor.

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde vurulan mühimmat deposundaki patlamaların ardından büyük bir yangın çıktı. Bölgedeki tehlikeli durum nedeniyle, Krasnodar Valisi bin 200 sivilin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Savaşın üçüncü yılına girilirken, Ukrayna’nın bu tür saldırıları Rusya’yı savunma açısından daha zorlu bir duruma sokarken, uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırıyor.

Zelenski’den barış planı mesajı

Rusya’nın mühimmat kayıplarının arttığı bu dönemde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de önemli bir açıklama yaptı. BM Genel Kurulu’nda Ukrayna’nın zafer planını duyuracağını belirten Zelenski, "Ukrayna’ya barış getirecek ve Rusya’yı müzakere masasına zorlayacak planımız hazır" sözleriyle dikkat çekti. Savaşın giderek şiddetlendiği bu dönemde, Ukrayna’nın stratejik hamleleri Rusya’yı köşeye sıkıştırmaya devam ediyor.