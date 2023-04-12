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Gündem Korkunç senaryo! FETÖ, seçimden hemen sonra…
Gündem

Korkunç senaryo! FETÖ, seçimden hemen sonra…

Yeniakit Publisher
2023-04-12 16:38:00 -
Korkunç senaryo! FETÖ, seçimden hemen sonra…

CHP milletvekili aday listesini açıkladı, Türkiye'de adeta yer yerinden oynadı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'deki milletvekili aday listesinde bulunan isimlere dikkat çekerek, tıpkı geçmişte olduğu gibi FETÖ'nün bu isimler üzerinden Meclis'te bir grup kurabileceği endişesi yaşadığını söyledi.

Gazeteci Hadi Özışık'ın Youtube yayınına konuk olan Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, hem son anketi açıkladı hem de seçim sonrası için hazırlanan senaryoları anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletvekili listesini seçim sonrası planları için oluşturduğunu belirten Daşdemir, ortaya farklı bir iddia attı.

14 Mayıs sonrası İYİ Parti yok

İddianın merkezinde İYİ Parti ve Meral Akşener var. Akşener'in seçimden hemen sonra istifa edebileceğini söyleyen Hilmi Daşdemir, Memleket Partisi ve hatta Türkiye İşçi Partisi'nin bile İYİ Parti’nin önüne geçebileceğini ifade etti.

FETÖ Meclis'te grup kurabilir mi?

Hilmi Daşdemir ayrıca, CHP'deki milletvekili aday listesinde bulunan isimlere dikkat çekerek, tıpkı geçmişte olduğu gibi FETÖ'nün bu isimler üzerinden Meclis'te bir grup kurabileceği endişesi yaşadığını belirtti.

 
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