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Dünya

Korkunç rakam: Lübnan Cumhurbaşkanı patlamanın yol açtığı hasarı açıkladı

Cumhurbaşkanı Avn, patlamanın ardından 15 milyar doları aşan maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 23:50:00 -
Korkunç rakam: Lübnan Cumhurbaşkanı patlamanın yol açtığı hasarı açıkladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın hasar boyutu netleşiyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkentte gerçekleşen patlamayla ilgili İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. 

Beyrut Liman'ında gerçekleşen patlamayla ilgili İspanya Kralı 6. Felipe ile bir telefon görüşen Cumhurbaşkanı Avn görüşmede patlama sonrası maddi hasarın boyutunun 15 milyar doları aştığını söyledi. 

İspanya Kralı, Avn ile gerçekleştirdiği görüşmede Lübnan ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Öte yandan Lübnan devlet kurumlarının hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdiği belirtilirken 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 aracın hasar gördüğü bildirildi.

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