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Korkunç ölüm! Paraşütü açılmayan turist, 90 metreden yere çakıldı

Portekiz'de bulunan Nazere Sahili'nde kayalıklardan paraşütle atlayan bir turist, havada paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı.

20 Kasım 2018 Salı 12:35

Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Oeste alt bölgesinde bulunan Nazaré Sahilinde kayalıklardan paraşütle atlayan 50 yaşındaki turist, paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı. Paraşüt, turistin zemine çarpmasının ardından açılırken, yaşanan dehşet anları bölgedeki turistler tarafından kaydedildi.

Aynı bölgede, 2013 yılının Temmuz ayında da benzeri bir olay yaşanmış, 29 yaşında bir İsveçli turist hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:35
  1. Portekiz
  2. Paraşüt faciası
  3. Nazare Sahili
  4. Paraşütü açılmayan turist
  5. 90 metreden yere çakıldı

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