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Yerel Korkunç ölüm: Feci halde düşerek hayatını kaybetti
Yerel

Korkunç ölüm: Feci halde düşerek hayatını kaybetti

Korkunç olay: Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 6'ncı katında düşen 55 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Şok eden olay sabah saatlerinde meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 13:18:00 - 2022-12-22 13:23:02
Korkunç ölüm: Feci halde düşerek hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, olay, Esentepe Mahallesi’nde bulunan konutlarda meydana geldi. Sabah saat 09.50 sıralarında 6 katlı bir konutun çatısını onarmak için çıkan Cuma Bozkurt isimli şahıs, dengesini kaybederek düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede hayatını kaybettiği anlaşılan Bozkurt’un cenazesi ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde Bozkurt’a ait kalan ayakkabılarının yanında çöken arkadaşı gözyaşlarına boğuldu.

Korkunç ölüm 6ncı kattan düşerek hayatını kaybetti

Yapılacak otopsinin ardından Bozkurt’un cenazesinin Gaziantep’e göndereceği öğrenildi.

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