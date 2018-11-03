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Korkunç olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Uşak'ta bir minibüsün şeyir terasından düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:42
Korkunç olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Uşak'ta piknik alanındaki seyir terasından düşen minibüsün altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre İsmet Ünoğlu (26), Fahrettin Koç (32) ve Fadime İşgören (21) öğle saatlerinde 64 S 0425 plakalı minibüsle Göğem Göleti'ne pikniğe gitti.

Seyir terasının üzerindeki masada piknik yapan Fadime İşgören, bir süre sonra yönünü değiştirmek için minibüse bindi. Çalıştırdığı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak önce piknik yapan arkadaşlarına çarptı, ardından yaklaşık 3 metre yükseklikteki terastan aşağı düştü

 

Bu sırada alanda oturan İsmet Ünoğlu, minibüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü İşgören ile Fahrettin Koç, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Ünoğlu'nun yakınları fenalık geçirdi.

Savcılık incelemesinin ardından Ünoğlu'nun cesedi sıkıştığı minibüsün altından çıkarılarak, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 18:42
  1. İzmir
  2. Uşak
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  6. yakınları sinir krizi geçirdi

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