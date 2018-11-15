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Korkunç olay! Sabah babasını yaraladı, akşam oğlunu öldürdü

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. İnegöl ilçesinde isminin Karaman A. olduğu ileri sürülen saldırgan sabah saatlerinde silahla yaraladığı Yusuf Candar'ın ardından akşam oğlu Yavuz Candar'ı öldürdü.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:21
Korkunç olay! Sabah babasını yaraladı, akşam oğlunu öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Candar'ın ardından oğlu Yavuz Candar da iş yerinde silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamazken, zanlının elini kolunu sallayarak ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı. 

Edinilen bilgiye göre, sabah 07.00 sıralarında Yeniceköy 1000 Konutlar'da ikamet eden Yusuf Candar, evinin kapısı kırılarak içeri giren bir şahıs tarafından silahla vuruldu. İsminin Karaman A. olduğu ileri sürülen saldırgan kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine gelen komşuları Candar'ı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu. Hemen olay 112 ve jandarma ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Cavdar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlı, yaya olarak kayıplara karıştı

Olayın ardından jandarma ekipleri her yerde zanlı Karaman A'yı ararken bu kez silah sesleri Mobilya Sanayi Bölgesi 8. Sokak'tan geldi. Sabah silahla Yavuz Candar'ı yaralayan şahıs, akşam saatlerinde de Yavuz Candar'ın oğlunun işyerine ismi öğrenilemeyen bir kişiyle giderek tartıştı. Çıkan tartışama kapının girişinde Karaman A, yanında getirdiği silahla Yavuz Candar'ı vurarak yaya olarak kayıplara karıştı.

Ağır yaralanan genç adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:21
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