THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'da bir polis memuru, karakolda tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
Korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti. Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

18-07/30/20180730_2_31689681_36036867.jpg

Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
  1. malatya
  2. polis
  3. karakol
  4. cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muharrem İnce'den 'olağanüstü kurultay' açıklaması!
    1. Muharrem İnce'den 'olağanüstü..
    2. Hindistan'da çoğunluğu Müslüman 4..
    3. Adanalı hayvanseverler kedi parkı kurdu
    4. Korkunç olay! Polis, meslektaşını..
    5. Bozuk süt nasıl anlaşılır?
    6. Bedelli askerlik Erdoğan'ın onayına..
    7. MÜSİAD'dan faiz açıklaması! 'Doğru..
    8. Flaş! Trabzonspor 2 transferi KAP'a..
    9. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
    10. Birbirleriyle uzun süre görüşmeyen..
    11. Casus papaz Brunson’un hedefi Kürt..
    12. MEB LGS adrese dayalı tercih sonuçları..
    13. Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu..
    14. “Şart olsun” sözünü kullanmanın hükmü..
    15. Kanada'dan Filistin'e 50 milyon..
    16. CHP’de son dakika kongre imzalar..
    17. Mersin'de silahlı saldırı: 1 kişi..
    18. ADD'nin yeni başkanı Süheyl Batum!
    19. AK Parti yerel seçimlere hazır
    20. Çorum'da ahır yangını: 1 kişi yaralandı
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?