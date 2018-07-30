Korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü
Malatya'da bir polis memuru, karakolda tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti. Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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