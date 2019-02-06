0553 313 94 23

Korkunç olay! Patlayan elektronik sigara şah damarına saplandı

Adeta saatli bomba gibi tehlike saçan elektronik sigaralar, 1 kişinin daha hayatına mal oldu. ABD'nin Teksas eyaletinde William Brown isimli bir adam, patlayan elektronik sigara parçasının şah damarına saplanması nedeniyle hayatını kaybetti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:45
Korkunç olay! Patlayan elektronik sigara şah damarına saplandı

ABD'nin Teksas eyaletinde, boğazına, patlayan elektronik sigaradan bir parça saplanan 25 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Eyaletin sağlık yetkilileri, parçanın William Brown'ın sol şah damarını kestiğini söyledi.

Yetkililere göre olay 27 Ocak'ta bir elektronik sigara dükkanının park yerinde meydana geldi.

Brown'ın elektronik sigarasıyla ilgili bir şey sormak için dükkana girdiği, dükkan sahibinin ambulans çağırdığı belirtiliyor.

Röntgende ortaya çıktı

Koma halinde hastaneye kaldırılan William'ın, röntgeninde boğazına bir parça saplandığı tespit edildi.

Birkaç hafta sonra doğum gününü kutlamaya hazırlanan William'ın 29 Ocak'ta öldüğü açıklandı.

ABD'de medyaya yansıyan haberlere göre 2009-2006 yılları arasında 195 elektronik sigara patlama vakası meydana geldi.

Geçen yıl Mayıs ayında Florida'nın Saint Petersburg kentinde bir elektronik sigara kullanıcısı, cihazın patlayan parçalarının başına saplanması sonucu hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:45
  1. elektronik sigara
  2. Elektronik sigara patlaması
  3. ABD
  4. Teksas
  5. William Brown
  6. Patlayan elektronik sigara şah damarına saplandı
  7. Korkunç olay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarkıcı Mahmut Tuncer beraat etti
    1. Şarkıcı Mahmut Tuncer beraat etti
    2. Lüks inşaat şirketi konkordato ilan etti
    3. Fatih Terim'in babası Talat Terim..
    4. Üç ayrı ilde 46 aranması bulunan şahıs..
    5. CHP'den istifa edip, AK Parti'ye..
    6. Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini bilime..
    8. "Irak başka ülkelere zarar verme..
    9. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    10. Hertha Berlin Bayern Münih Almanya..
    11. Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş..
    12. "Trafikte yaya önceliği" dönemi başladı
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoparkların..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri..
    16. Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf..
    18. GÜNCELLEME - Kastamonu'da balıkçı..
    19. "ABD Venezuela'nın kaderine müdahale..
    20. Nevruz ne zaman? 2019 Nevruz hangi gün?
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Gündemi sarsacak iddia: Yeniden Refah Partisi'nden Ali Babacan sürprizi!
    Gündemi sarsacak iddia: Yeniden Refah Partisi'nden Ali Babacan sürprizi!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın