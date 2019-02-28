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Korkunç olay! Kadın muhtar, aracında ölü olarak bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Sarıkız Mahallesi Muhtarlığını yürüten ve yeni dönemde de aday olan Nuray Günaçar, Kızılkeçili yolundaki bir otomobil içerisinde kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:51
Korkunç olay! Kadın muhtar, aracında ölü olarak bulundu

Balıkesir Edremit'te görev yapan kadın muhtar Nuray Günçar aracında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Sarıkız Mahallesi Muhtarı ve yeni dönemde de aday olan Nuray Günaçar (45),Kızılkeçili yolundaki bir otomobil içerisinde kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Aracında ölü olarak bulunan Günaçar, 25 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, “Son günlerde hakkımda asılsız ve mesnetsiz haberler çıkarılarak şahsım yıpratılmaya çalışılmakta olup, haberi çıkaran kişiler kendilerine benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktadırlar” demişti.

 Edremit Cumhuriyet savcılığı tarafından Günaçar’ın ölümü şüpheli bulurken, cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay gecesi Günaçar ile görüştüğü ileri sürülen 2 kişinin ifade verdiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:51
  1. Bursa
  2. Balıkesir
  3. Edremit
  4. Kadın Muhtar
  5. Nuray Günaçar
  6. ölü olarak bulundu
  7. cinayet şüphesi

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  • ................30 dk önce
    Demek ki Edremitin o mahallesinde muhtar adaylığı çalışmaları baya kızışmış belli ki...

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