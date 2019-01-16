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Korkunç olay! İranlı şoför, otobüsü tamir ederken öldü

Erzincan'da arıza yapan otobüsün altına girerek tamir etmeye çalışan İran uyruklu şoför, bu sırada krikonun kayması ve aracın hareket etmesiyle otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:04
Korkunç olay! İranlı şoför, otobüsü tamir ederken öldü

Erzincan'da kullandığı otobüsün arızalanan körüğünü tamir ederken aracın altında kalan İranlı şoför, hayatını kaybetti.

İran'dan İstanbul'a giden İran uyruklu Mojtaba Taghı Zadeh Hamzyan Olya'nın (37) kullandığı 63 D 110-10 İran plakalı yolcu otobüsünün sağ arka lastiğinin bulunduğu bölümdeki körük, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı Beldesi mevkisinde arızalandı.

Bu nedenle Olya, muavin Sajjad Alızadeh ile arızalanan körüğü tamir etmek için kriko ile aracı kaldırdı.

Otobüsün altına girerek körüğü tamir etmeye çalışan Olya, bu sırada krikonun kayması ve aracın hareket etmesiyle altında kaldı.

Ağır yaralanan Olya, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:04
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