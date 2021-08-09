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Dünya Korkunç olay! Askerler timsah saldırısında yaralandı
Dünya

Korkunç olay! Askerler timsah saldırısında yaralandı

Avustralya ordusundan iki asker, yüzmek için girdiği suda bir timsahın saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 10:46:00 -
Korkunç olay! Askerler timsah saldırısında yaralandı

Avustralya'nın Cape York Yarımadası'nda bir timsah, yüzmek için suya giren 2 askeri yaraladı.

TRT Haber'in yerel medyada aktardığı habere göre, olay, Cairns'in yaklaşık 800 kilometre kuzeyinde, Cape York Yarımadası'nda yaşandı.

Avustralya ordusundan iki asker, yüzmek için suya girdi. Askerlerden biri, bölgedeki bir timsah tarafından saldırıya uğrayarak başından ve göğsünden yaralandı. Bunun üzerine diğer asker, yaralanan meslektaşına yardım etmek istedi ancak o da timsahın hedefi olarak kolundan ve bileğinden yaralandı.

Savunma Bakanlığı, durumlarının stabil olduğu bildirilen askerlerin görevde olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

Avustralya'da en fazla timsaha ev sahipliği yapan eyalet olan Kuzey Toprakları (Northern Territory) hükümetinden alınan verilere göre, ülkede vahşi doğada yaşayan, kuzey Avustralya'ya özgü 100 bin ila 200 bin arasında tuzlu su timsahı bulunuyor.

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