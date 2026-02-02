Korkunç olay! Asansör boşluğuna düştü
Hatay Antakya'da inşaat halindeki apartmanda çalışan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde devam eden bir inşaatta yaşanan iş kazası, iş güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Olay; Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki apartmanda yaşandı.
Binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaralanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.