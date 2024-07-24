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Yerel Korkunç olay! Asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk öldü
Yerel

Korkunç olay! Asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2024-07-24 10:49:00 -
Korkunç olay! Asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk öldü

Ankara'da bir sitede asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da bir sitede asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir apartmanın asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, saat 16:00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan sitenin içerisindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki B.S.B. hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
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