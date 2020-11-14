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Yerel Korkunç olay! 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü
Yerel

Korkunç olay! 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde 74 yaşındaki bir kadın elleri ve ayakları bağlı bir şekilde evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:39:00 -
Korkunç olay! 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü

Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'dan (74) bir süre haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, elleri ve ayakları iple bağlı olan kadının ölü olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sarı'nın cesedi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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