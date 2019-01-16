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Korkunç kaza! Yoldan geçenlerin üstüne düştü: 4 yaralı

İstanbul'un Esenler ilçesi, Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan bir kahvaltı salonunun dev tabelası, oradan geçmekte olan yayaların üstüne düştü. Korkunç olayda 4 kişi yaralandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:36
Korkunç kaza! Yoldan geçenlerin üstüne düştü: 4 yaralı

İstanbul Esenler’de bir iş yerinin önünde dururken üzerlerine tabela düşen 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Oruç Reis Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir kahvaltı salonu önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kahvaltı salonuna ait dev tabela işyeri önünde bulunan 4 kişinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar tabelanın altında kalarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım isterken, bazı vatandaşlar ise tabelayı yaralıların üzerinden kaldırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralanan vatandaşlar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:36
  1. İstanbul
  2. Esenler
  3. Korkunç kaza
  4. tabela yayaların üstüne düştü
  5. Yaralılar var

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