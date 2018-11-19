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Korkunç kaza! Telefon direği başına düştü

Trabzon'da kafasına telefon direği devrilen Mustafa Tomar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:59
Korkunç kaza! Telefon direği başına düştü

Trabzon'un Tonya ilçesinde telefon direğinden sarkan kabloya dolanan ineğini kurtarmaya çalışan Mustafa Tomar (38), devrilen direğin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Tonya ilçesi Sayraç Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Tomar, telefon direğinden sarkan kablo ayaklarına dolanan ineğini kurtarmak istedi. Bu sırada devrilen ahşap direğin başına etmesi sonucu Tomar ağır yaralandı. Yakınları tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Tomar, ilk müdahalesinin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tomar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:59
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  4. Mustafa Tomar
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