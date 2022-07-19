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Dünya Korkunç kaza! Pistten çıkan uçak takla...
Dünya

Korkunç kaza! Pistten çıkan uçak takla...

Somali'de Baydabo'dan Mogadişu'ya seyahat eden yolcu uçağı, iniş esnasında takla attı. Uçakta bulunan tüm mürettebatla 36 yolcu kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 17:26:00 - 2022-07-19 17:33:29

Somali'nin Baydabo kentinden, başkent Mogadişu'ya seyahat eden yolcu uçağı, Aden Adde Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pist dışına çıkarak takla attı.

Uçaktaki herkes kurtarıldı

Uçak kısa sürede alevler içinde kaldı. Olay yerine gelen itfaiye, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Dailymail'in haberine göre; Somali Sivil Havacılık Otoritesi dün yaptığı açıklamada, 36 yolcu ve tüm mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.

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