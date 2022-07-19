Korkunç kaza! Pistten çıkan uçak takla...
Somali'de Baydabo'dan Mogadişu'ya seyahat eden yolcu uçağı, iniş esnasında takla attı. Uçakta bulunan tüm mürettebatla 36 yolcu kurtarıldı.
Somali'nin Baydabo kentinden, başkent Mogadişu'ya seyahat eden yolcu uçağı, Aden Adde Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pist dışına çıkarak takla attı.
Uçaktaki herkes kurtarıldı
Uçak kısa sürede alevler içinde kaldı. Olay yerine gelen itfaiye, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Dailymail'in haberine göre; Somali Sivil Havacılık Otoritesi dün yaptığı açıklamada, 36 yolcu ve tüm mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.