Korkunç kaza! Paramparça oldu
Karabük'te bir otomobilin kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü.21 Ekim 2018 Pazar 14:25
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İbrahim Bora'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Paramparça otomobili görenler ne yapacağını şaşırdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Karabük- Kastamonu yolu Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden İbrahim Bora (38) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilden kopan parçalar, metrelerce uzağa savruldu. Kazada sürücü Bora, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, İbrahim Bora'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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