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Gündem Korkunç kaza kamerada! Metrobüsler bakın nasıl çarpışmış
Gündem

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsler bakın nasıl çarpışmış

Yeniakit Publisher
2024-08-29 11:12:00 -

Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece Sefaköy metrobüs yolu Avcılar istikametinde yol bakım çalışması nedeniyle İki metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir metrobüs ağır hasar aldı. Yolcular büyük panik yaşadı. 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Metrobüs yoldan kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.

Metrobüslerin çarpışma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, metrobüslerin çarpıştığı ve bir metrobüsün sürüklenip bariyerlere çarparak durduğu görülüyor.

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