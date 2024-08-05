  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Su fiyatı doğal gazı 5'e katladı! Herkes isyan etti: Böyle fatura mı olur?

Ya hizaya gelirsiniz ya da böyle devam! Gel bakalım buraya küresel çete İnstagram

İran'dan skandal plan! Türkiye'yi böyle karıştıracaklar

Cübbeli Ahmet Hoca'nın SADAT'ın kurucusu merhum Adnan Tanrıverdi ile bağlantısı dikkat çekti

Bilirkişi heyetinden ikinci keşif! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villası

‘Ben senden daha iyi savunuyorum!’ Şahan ile Özgür arasında Instagram avukatlığı yarışı

Fiyatı 180 lira birden düştü! Vatandaş hem isyan etti hem markete koştu

O şehirde petrol bulunmasının sebebi Osmanlı zamanında yapılan araştırma çıktı!

Büyükerşen’in veliahtı CHP’li belediye başkanı Instagram’ı savundu

CHP Kadın ‘tanrıça’sını seçti Asu Kaya’dan, Nazlıaka’ya, Birsen Temir’den Türkan Saylan’a CHP’nin adalet tanrıçası
Yerel Korkunç kaza kamerada! Kamyonla otobüs çarpıştı
Yerel

Korkunç kaza kamerada! Kamyonla otobüs çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 15:52:00 -

Bingöl’de kamyon ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kaza, otobüsteki araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün Bingöl-Elazığ Karayolu Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana gelmişti. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 ANE 765 plakalı kamyon, 12 M 0034 plakalı şehir içi halk otobüsüyle çarpışmıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza anı halk otobüsünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun halk otobüsüne çarpmasıyla oluşan sarsıntı ve yolcuların paniği yer aldı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23