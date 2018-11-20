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Korkunç kaza! Görevi başındaki kadın polis ağır yaralandı

Görevli olduğu kapama noktasında yolun karşısında geçmek isteyen 28 yaşındaki polis memuru Buket K., panelvan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

20 Kasım 2018 Salı 09:36
Korkunç kaza! Görevi başındaki kadın polis ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Torbalı yönüne giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araç, kapama noktası yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru Buket K.'ya çarptı. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz polis ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Buket K.'yı ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Buket K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da kaza yerinde gelerek incelemelerde bulunurken, Buket K.'nın kapama noktasında görevli olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.  

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:36
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