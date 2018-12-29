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Korkunç kaza! Araç ortadan ikiye ayrıldı

Adıyaman'da meydana gelen korkunç kazada hafif ticari araçla çarpışan otomobil ikiye ayrıldı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:42
Korkunç kaza! Araç ortadan ikiye ayrıldı

Adıyaman-Diyarbakır Karayolu Gölgeli Köyü mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu oluşan kazada otomobil ikiye ayrıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Faruk Köroğlu yönetimindeki 34 GH 8615 plakalı hafif ticari araç ile Cebrail Türkan yönetimindeki 25 SC 191 otomobil ile Kahta-Diyarbakır Karayolu Gölgeli Köyü yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.

Kazada sürücüler Faruk Köroğlu ile Cebrail Türkan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:42
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YORUM YAZ

  • ................37 dk önce
    Tofaşın Kartal Şahin Doğan serilerinde arabanın iskelet sisteminde uzunluğuna bağlı olarak mühendislik hataları mevcuttur. Bu konu tofaşın ayıbıdır. Söze geldi mi biz şu hız şu darbe aralığında testlerden geçmiştir diyorlar..Diğer araçlarda o testlerden geçiyor ama hiç ortadan bölünmüyor. Bu türlü kazaların can kayıplarından Tofaş sorumludur.

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