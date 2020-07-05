Korkunç iddia: Ünlüler genç kalmak için çocuk kanı mı içiyorlar? Adrenechrom nedir?

Çocuk kurban ederek Adrenochrom adlı kimyasalın üretildiği ve bu kimyasalın insanların genç kalmasını sağlandığı için ünlüler tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Adrenechrom nedir ve ne için kullanılır?

Twitter adresinden konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Efe Harmancıoğlu adlı kişi, ''Adrenochrom; doğal olarak meydana gelen insan endokrin salgısıdır ve korkuya bağlı olarak çocuk kanında daha fazla görülür. Yani mahsülü insan olan bir uyuşturucu türüdür. Kullanılan sembol aşağıdaki şekil yani beyaz tavşandır. 1939'da yapılan bir çalışmada, adrenokrom perfüzyonunun bir kurbağanın kalbini yeniden canlandırdığı, hayvanı hayata döndürdüğü ve kalp krizi hastalarında adrenalin/epinefrin uygulamasını bu ana kadar standart hale getirdiği bulundu. Fakat araştırmayı daha da derinleştirdiklerinde bu maddenin insanın yaşlanmasını %60 oranında önlediğini ve kullanana fiziksel güç verdiğini gördüler. Fakat şeytani bir sonucu olacağını anlayamadılar.'' açıklamalarında bulundu.

'Çocukların kanlarından üretiliyor'

''Kandaki adrenalin miktarına göre zenginleşen bu uyuşturucu, korku güdüsü körelmiş yetişkinlerden ziyade saf ve daha ürkek olan 9 yaş altı çocuklardan üretiliyor.'' ifadelerini kullanan Harmancıoğlu, ''Uyuşturucunun zenginleştirilmiş olması için çocuğa bu aşamada çektirilebilecek en büyük acıları çektirip, ölene kadar korkutulup, ölüm anında vücüdu kesilerek kanı alınıyor.'' vurgusunda bulundu.

'Dünyaca ünlü isimler kullandı'

Wikileaks'te yer alan iddialara göre; Hilary Clinton, Bill Clinton, Tom Cruze, Nicolas Cage, Barack Obama, Johnny Depp, Jim Carrey ve çok sayıda ünlü ismin Adrenochrom kullandığı belirtilmişti. Adrenochrom, kullanan kişinin yaşlanmadığı fakat uzun süreli kullanımda sol gözünün etrafında morluklar belirmeye başladığı öne sürülerek birkaç fotoğraf paylaşıldı. Söz konusu görüntülerin montaj olup, olmadığı ise kesinlik kazanmadı.

Her yıl dünyada 3 milyon çocuk kayboluyor

Çocuk kurban edip, elde edilen kanla Adrenochrom üretildiğini öne sürenler, bunu her yıl dünyada 3 milyon çocuğun kaybolmasına bağladı.