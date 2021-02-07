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Dünya Korkunç hastalık yine ortaya çıktı
Dünya

Korkunç hastalık yine ortaya çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde yeniden Ebola vakası görüldüğü Sağlık Bakanı Dr. Eteni Longondo tarafından doğrulandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 23:09:00 -
Korkunç hastalık yine ortaya çıktı

Bölge sakinlerine sükunet çağrısı yapan Sağlık Bakanı Dr. Eteni Longondo, bölgeye Ebola konusunda uzman sağlık ekibinin gönderildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 18 Kasım 2020’da KDC'nin batısındaki Equateur eyaletinde ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınının sona erdiğini duyurmuştu.

Salgının 11'inci dalgasında 130 vaka tespit edilmiş, 55 kişi hayatını kaybetmişti.

Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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