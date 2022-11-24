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Gündem Korkunç görüntü ortaya çıktı! Depremin arabayı zıplattığı an
Gündem

Korkunç görüntü ortaya çıktı! Depremin arabayı zıplattığı an

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin Sakarya’da ki etkisi birçok farklı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 16:51:00 -

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da güvenlik kameralarına da yansıdı.

Park halindeki araçları savuran, lokantada bulunan kişilerin kaçışmasına neden olan depremin büyüklüğü ve korku dolu anları bu görüntüler ile bir kez daha gözler önüne serildi.

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