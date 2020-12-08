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Yerel Korkunç görüntü! 8 bacaklı çift boyunlu oğlak
Yerel

Korkunç görüntü! 8 bacaklı çift boyunlu oğlak

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir keçi 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu. Oğlak, doğumdan kısa süre sonra daha fazla yaşayamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:35:00 -
Korkunç görüntü! 8 bacaklı çift boyunlu oğlak

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarısakal Mahallesi’nde hayvancılık yapan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner’e ait keçi, 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu. Oğlak, doğduktan kısa süre sonra öldü.

Remzi Siner, “Hamile keçimin doğurmasını dört gözle bekliyordum. Kendisi doğuramayınca ben doğurtmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Daha sonra keçimin karnını kestim, yavruyu çıkardım. 8 bacak ve 2 boyunluydu oğlak. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Keçiyi kestim, etini yiyeceğim. Başka çaremiz yok” dedi.

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