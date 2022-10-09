Korkunç gelişme! İşgalci zalim Çin, aç bıraktığı Uygur Türkleri'nin üzerinde deney mi yapıyor?

İşgalci Çin, Gulca, Urumçi, Turfan, Kumul ve diğer bir çok bölgede yaklaşık 67 gündür keyfi karantina uygulayarak, Uygur Türklerini acımasızca açlığa mahkum ediyor. Gulca ve diğer bölgelerde 25’ten fazla kişinin açlıktan veya bilinmeyen bir tür dezenfektan zehirlenmesinden öldüğü, bazılarının intihar ederek canına kıydığı teyit edilmişti.

Açık kaynaklardan nadiren de olsa ulaşılan bazı görüntü kayıtlarında evlerine kapatılan hane halkının hepsinin hastalandığını gösteriyor. Bu tür videoların altına düşen yorumlarda ise hasta olanların geçirdiği hastalığın daha önce eşi benzeri görülmediği ve özellikle bacak ve bel kısmında yüksek basınçlı ağırı hissi oluştuğu, şiddetli göz ve baş ağrısı, 40 derece ateşi olmasına rağmen, şiddetli donma yaşadığı iddia ediliyor.

Gözlemciler Çin’in Doğu Türkistan'da Uygurlar üzerinden bilinmeyen bir tür kimyasal deney yapıyor olabileceğini, çünkü daha öncede yapay zeka, yüz tanıma teknolojilerinde benzeri deneyler gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Çin ne yapmaya çalışıyor?

Nitekim Wall Street Silv, resmi Twitter hesabından paylaşılan ve 4 Ekim'de Doğu Türkistan’da çekildiği öne sürülen uçsuz bucaksız kutu yapıları gösteren görüntü kayıtları, Çin rejiminin Doğu Türkistan’da Uygurlar üzerinden bilinmeyen deney yapıyor olabileceğini ve söz konusu yapılarında bir tür laboratuvar olabileceği şüphesini arttıran bulgulardan sadece biri.

Bazı uzmanlar bu yapıların yeni tür Toplama Kampları olduğu görüşünü savunurken, bazıları ise Deney yapılıyor olabileceğini düşünüyor. İşgalci Çin rejimi ise, bu ve benzeri yapıların sadece Çin virüsü “Covid19” izolasyon merkezi olduğunu iddia ederek sistematik soykırımı örtbas etmeye çalışıyor.

'Sıfır Kovid', 16 Ekim'de başlayacak ÇKP Kongresi'nde üçüncü beş yıllık göreve seçilmesi beklenen Komünist Parti lideri Xi Jinping'le özdeşleşmiş durumda. Doğu Türkistan’da radikal bir üslupla uygulanan 'sıfır Kovid' politikası Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok Uluslararası kuruluş tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Ancak sadece eleştirmek yetmiyor. Uluslararası organizasyonların Doğu Türkistan’da gerçekten neler olduğunu ortaya çıkarması aciliyet arz eden mesele haline gelmiş durumda.

Kaynak: Türkistan Press