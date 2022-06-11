  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Korkunç estetik faciası: Burun kemikleri eriyip genzinden düştü!
Sağlık

Korkunç estetik faciası: Burun kemikleri eriyip genzinden düştü!

Estetik operasyonlar sonrası vücudunda büyük deformasyon olan Çilem Kılıç, burun kemiklerinin de eriyip genzinden düştüğünü ifade etti. Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında ve koltuk altlarında ise yaralar oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 11:31:00 -
Korkunç estetik faciası: Burun kemikleri eriyip genzinden düştü!

Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç, kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği estetik cerrah R.G.'ye, kredi çekip 75 bin lira vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi.

Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç'a doktoru, 'Hediyem olsun' diyerek koltuk altı toparlama da yaptı.

Sabah gazetesinin haberine göre; iki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince parasına geri istedi. Kılıç'a, paranın 40 bin lirasını iade eden doktor, tedavisini de yarım bıraktı.

Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.

Doktor hakkında şikâyetçi olan Kılıç, 4 ayın sonunda şimdi de burun kemiklerinin genzinden düştüğünü öne sürdü. Yaşadıklarına inanamayan Kılıç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Günlerdir acı çektiğini belirten Kılıç, "Burnumun sol tarafında kırılan kemikler genzimden aktı. İnanamadım. Nefes alıp vermekte zorlanıyorum" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Çocuklara güzel isimler takılması konusunda hadis-i şerifler var. Çilem diye isim koyarsan, o kişi hep çile çeker.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23