Korkunç cinayete tanık olan vatandaş hayatını kaybetti
Kastamonu'da lise öğrencisi bir gencin durakta yolcu bekleyen minibüs şoförünü silahla vurarak öldürdüğü ana tanık olan vatandaş kalp krizi geçirdi. 53 yaşındaki vatandaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.07 Mayıs 2019 Salı 21:32
Kastamonu'da, 4 gün önce liseli gencin durakta yolcu bekleyen minibüs şoförünü tabancayla vurarak öldürdüğü ana tanık olunca kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Recep Kuşçu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Lise öğrencisi minibüs şöförünü öldürdü
İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında 4 gün önce meydana gelen olayda, S.S. Öz Taşköprü Minübüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy(50), durakta minibüsünde yolcu beklerken, lise öğrencisi H.C.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan H.C.K ise yakalanarak, tutuklandı.
Olay anında kalp krizi geçird
Durakta minübüslerin kalkışlarını düzenleyen ve cinayete tanık olan Recep Kuşcu da olay anında kalp krizi geçirdi. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan Kuşçu, dün hayatını kaybetti. Recep Kuşçu'nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde toprağa verildi.
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