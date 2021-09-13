  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korkunç kazada acı detay! Balayından dönüyorlarmış
İstanbul'un 3 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
CHP'li başkan ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti
CHP tescilli örtü düşmanı
Yaşam Korkunç cinayet! Ekmek bıçağıyla annesinin boğazını kesti
Yaşam

Korkunç cinayet! Ekmek bıçağıyla annesinin boğazını kesti

İstanbul Bayrampaşa'da Haluk Sevinç, tartıştığı 80 yaşındaki annesi Yüksel Sevinç'i mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla katletti.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 09:53:00 - 2021-09-13 09:53:36
Korkunç cinayet! Ekmek bıçağıyla annesinin boğazını kesti

Olay dün 15.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi 80 yaşındaki Yüksel Sevinç ile aynı evde yaşayan Haluk Sevinç annesiyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası Haluk Sevinç mutfağa gidip ekmek bıçağı aldı. Annesini, evin koridorunda yakalayıp bıçaklamaya başladı.

Annesini defalarca bıçaklayan Haluk Sevinç evin kapısını açık bırakıp kaçtı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksel Sevinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Karakola gidip teslim oldu

Polis ekipleri olayla ilgili olarak Haluk Sevinç'i arama çalışması başlattı. Bir süre sonra Sevinç polis merkezine giderek "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu. Sevinç gözaltına alındı.

"Boğazını kesmiş"

Öldürülen yaşlı kadının bir komşusu, "Oğlu gelip boğazını kesmiş. Annesini öldüren kişinin aklı dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor. Annesini eve gelerek öldürdü" dedi.

Ekiplerin çalışmaları sonrası Yüksel Sevinç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, Haluk Sevinç'in daha önceden bir kişiyi bıçakladığı için cezaevine girdiği, yakın bir zamanda tahliye edildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay