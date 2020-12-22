  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Korkunç boyutlara ulaştı! Dünya Bankasından Yemen kararı
Dünya

Korkunç boyutlara ulaştı! Dünya Bankasından Yemen kararı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünya Bankası, Yemen'e yeni tip koronavirüs salgını ve ülkedeki savaştan etkilenenlerin desteklenmesi için 204 milyon dolarlık hibeyi onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:24:00 -
Korkunç boyutlara ulaştı! Dünya Bankasından Yemen kararı

Dünya Bankası, Yemen'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkedeki savaştan etkilenenlerin desteklenmesi için 204 milyon dolarlık hibeyi onayladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, onaylanan yardımla, salgından ve savaştan etkilenenlere temel hizmetlerin sağlanması ve ekonomik fırsatlara erişimlerinin artırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Yapılan yardım ile eğitime de destek verileceği aktarılan açıklamada, bahse konu yardım kararının, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile Dünya Bankası arasındaki ortaklık ve müşterek çabalar sonucu alındığı kaydedildi.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık tarihinde yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

İnsani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?
Otomotiv

İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?

İkinci el arabası bulanan ya da 2. el araç satın almak isteyenler ikinci el araç fiyatlarını merak ediyor. Koronavirüsün İngiltere başta olm..
Ahlaksızlık yapma ispat et Fatih Altaylı
Gündem

Ahlaksızlık yapma ispat et Fatih Altaylı

Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gazeteci Fatih Alta..
Ruhani: İhtiyacımız var, bu sisteme geçelim
Dünya

Ruhani: İhtiyacımız var, bu sisteme geçelim

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki seçimlerde kişi veya kişiler yerine siyasi partilere oy verilebilecek bir sisteme ihtiyaç olduğ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay