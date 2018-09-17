Korkudan bölgeye giremiyorlardı… Örgütün bittiğinin resmi!

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen ve kavuştuğu huzurla sosyal yaşam başta olmak üzere her alanda canlanmanın yaşandığı Şırnak'ta son bir yılda açık alanda düğün yapmak için güvenlik güçlerine 5 bin 192 başvuru yapıldı.

Sadece şehir merkezi değil, daha önce güvenlik gerekçesiyle düğün ve benzeri kutlamaların yapılamadığı kırsaldaki birçok yerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı mücadelesi sayesinde terörden temizlenerek artık düğünlere ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Bu düğünlerden biri de Kato Dağı eteklerindeki Mezra köyünde gerçekleşti.

Yusuf Timur, Almanya'da yaşayan Şırnaklı Leyla Enç ile Mezra köyünde düzenlenen ve 3 gün 3 gece süren düğün ile dünyaevine girdi.

Düğüne çevre köylerden ve Almanya'dan katılan davetliler, yöresel kıyafetleriyle, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek, gönüllerince eğlendi.

Takı merasiminde ise "Dolarınızı bozdurun, gelin ve damada Türk parası takın lütfen" anonsu yapıldı.

Gelin ve damada altının yanı sıra Türk lirası takılan düğünde Anadolu'ya özgü testi kırma geleneği de uygulandı. Gelin, düğün sonrası damat evine girerken, bolluk ve bereketi temsil eden, içinde para ve şeker bulunan testiyi kırdı.

"SAĞLANAN HUZURLA DÜĞÜNLERİMİZİ GÜVENLE YAPIYORUZ"

Gelin Leyla Timur, AA muhabirine, 15 yıldır Almanya’da yaşadığını, iki yıl önce akraba düğünü için geldikleri köyde eşi ile tanıştığını belirterek, "Bir hafta kaldığımız köyde nişan yaptık ve iki yıl sonra evlendik çok mutluyuz" dedi.

Davetlilerden Songul Enç, bölgede yeniden düğünlerin 3 gün 3 gece sürdüğünü söyledi. Enç, düğünlerin yemekli yapıldığını dile getirerek, "Bölgede sağlanan huzurla düğünlerimizi güvenle yapıyoruz" diye konuştu.

"HAFTANIN 7 GÜNÜ KÖYÜMÜZDE DÜĞÜN VAR"

Damadın kardeşi İbrahim Timur, bölgede gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde huzurla düğün yaptıklarını belirterek, "Hepimiz çok mutlu ve huzurluyuz. Rabbim devletimize zeval vermesin, huzurumuz daim olsun" dedi.

Damadın amcası Hüsnü Timur, terör örgütüne yönelik yapılan operasyonların ardından huzurla düğünlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu bölgedeki huzursuzluk nedeniyle vatandaşların düğün yapamadığını anlatan Timur, evlenmek isteyenlerin de sessiz sedasız gelini getirdiğini aktardı.

Timur, terör örgütünün uyguladığı baskılarla hayatı çekilmez hale getirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Terör örgütü bu bölgede yaptığı yol kesmeler ve saldırılarla vatandaşa hayat hakkı tanımadı, huzurumuz yoktu. Köylerimiz onlar yüzünden boşaltıldı, yakıldı. Koyunlarımız talan edildi. Anlayacağınız bize hayat hakkı tanımadılar. Allah’a çok şükür güvenlik güçlerimizin huzur operasyonlarının ardından her yer güllük gülistanlık oldu. Memlekette artık huzur var. Huzurun gelmesiyle düğünlerimizi çalgılı, eğlenerek yapıyoruz. Çok mutluyuz. Allah hükümetimizden, devlet büyüklerimizden razı olsun, onlara zeval vermesin."

Bölgede kanaat önderlerinin ve tanınmış ailelerin aldığı kararla düğünlerde dövizi yasakladıklarını, gelin ve damada Türk lirası taktıklarını vurgulayan Timur, Türkiye'nin hiçbir devletin oyununa gelmeyeceğini sözlerine ekledi.