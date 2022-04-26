Korkudan bakın ne yaptılar! CHP'den iftara bile engelleme

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in iftarı engellediğini söyledi.

Girbiyanoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir hoşgörünün, çağdaşlığın, demokrasinin, insani değerlerin, inançlara saygının, kültürün, medeniyetin en üst seviyede olduğu bir şehirdir. Selçuk ilçemiz de kadim tarihiyle dünya mirası bir kent olmanın yanı sıra İzmir’in bu hoşgörüsünün en yoğun yaşandığı ilçelerinden biridir. Gelin görün ki Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel bugün yaptığı bir hareketle ne medeniyetten ne de hoşgörüden nasibini almadığını bir daha bizlere gösterdi. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Parti’yle birlikte yıllardır birçok yerli ve yabancı organizasyon ve iftar sofralarının yapıldığı Selçuk İstasyon Meydanı’nda bir iftar programı düzenleyecektik. Cumartesi günü Belediye yetkililerinden yer için sözlü talepte bulunduk. Önce ‘Dilekçe verin yeri verelim’ dediler. 20 dakika sonra bu yeri veremeyeceklerini ilettiler. Belediye Başkanı Sayın Sengel’i konuyla ilgili telefonla aradım, telefonlara dönüş yapmadı. Yani Sayın Sengel, Selçuklu hemşehrilerimize bir iftar yerini bile vermekten aciz kaldı. Bu da yetmedi, iftar yapacağımız endişesiyle yeri çitlerle çevirdi. Aynı Belediye söz konusu CHP Selçuk İlçe Başkanlığının iftarına gelince belediye araçlarıyla özel sandalyeler taşıdı. İyi de yaptılar. Böyle bir şeyi konuşmayı bile kendimize zul sayarız. Tek sorun; iftarın partisi mi olur? Böyle manevi günlerde de ayırımcılık yapmak hangi vicdana, insanlığa sığar! Sayın Sengel’in bu tutumunu Selçuklu hemşehrilerimin takdirlerine sunuyorum"

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, izin verilmeyen ve etrafı çevrilen meydanın yerine, Merkez Tahsin Ağa Camii yanında toplu iftar yapacaklarını belirtti.