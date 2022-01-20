Korku filmi gibi! Aynı anda onlarca yıldırım düştü
İstanbul'da önceki akşam Ataşehir'de kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kulelere aynı anda onlarca yıldırımın düşmesi sonucu korkutan görüntüler oluştu.
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, önceki akşam yağmurla birlikte etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerine doğru Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi.
Görüntüler korkuttu
Dün akşam çekildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ataşehir'de kaydedildiği ifade edilen görüntülerde, kulelere onlarca yıldırımın aynı anda düşmesiyle birlikte korkutan görüntüler ortaya çıktı.