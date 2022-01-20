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Gündem Korku filmi gibi! Aynı anda onlarca yıldırım düştü
Gündem

Korku filmi gibi! Aynı anda onlarca yıldırım düştü

İstanbul'da önceki akşam Ataşehir'de kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kulelere aynı anda onlarca yıldırımın düşmesi sonucu korkutan görüntüler oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 01:29:00 -

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, önceki akşam yağmurla birlikte etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerine doğru Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi.

Görüntüler korkuttu

Dün akşam çekildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ataşehir'de kaydedildiği ifade edilen görüntülerde, kulelere onlarca yıldırımın aynı anda düşmesiyle birlikte korkutan görüntüler ortaya çıktı.

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