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Dünya Korku filmi değil! ABD'de inanılmaz görüntüler
Dünya

Korku filmi değil! ABD'de inanılmaz görüntüler

ABD'deki uyuşturucu bağımlıları ve evsizlerin içler acısı hali kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 12:36:00 -

"Amerikan rüyası"nın Hollywood filmlerindeki pazarlama yöntemlerinden biri olduğu, ülkedeki durumun gerçekte hiç de iç açıcı olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Yıllardır kapitalist Amerika'nın en büyük sorunu haline gelen işsizlik, evsizlik ve bağımlılık sorunu ilk kez bu kadar açık görüntülendi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlıların dehşet verici görüntüleri ve sokakların içler acısı hali "Amerikan rüyası bu mu?" dedirtti.

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Yorumlar

meleknur

ÇOK ZOR VE ÜZÜCÜ. ANCAK BU GÖRÜNTÜLERİN GÖSTERİLMESİDE ÖNEMLİ
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Demir

İcimizdeki namussuzlarda gencleri bu hale getirmenin hayreti içindeler
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