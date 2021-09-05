Korku filmi değil! ABD'de inanılmaz görüntüler

"Amerikan rüyası"nın Hollywood filmlerindeki pazarlama yöntemlerinden biri olduğu, ülkedeki durumun gerçekte hiç de iç açıcı olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Yıllardır kapitalist Amerika'nın en büyük sorunu haline gelen işsizlik, evsizlik ve bağımlılık sorunu ilk kez bu kadar açık görüntülendi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlıların dehşet verici görüntüleri ve sokakların içler acısı hali "Amerikan rüyası bu mu?" dedirtti.