Korku evine giren çocuğun başına öyle bir şey geldi ki! Şok olay

ABD'nin Ohio eyaletinde korku evine giden 11 yaşındaki bir çocuk, kendisini korkutmak isteyen çalışan tarafından bıçaklandı.

Karen Bednarski, adı açıklanmayan oğlunun 18 Eylül'de Berea bölgesinin popüler korku evlerinden birine gittiğini söyledi.

Bednarski'nin açıklamalarına göre Christopher Pogozelski adlı çalışan oyun sırasında oğlunu bıçakla korkutmaya çalıştı. Fakat küçük çocuk "Bıçak sahte" diyerek korkmadığını gösterdi.

Pogozelski ise bunun ardından gerçek olduğunu kanıtlamak için bıçağı oğlanın ayaklarının çevresinde yere saplamaya başladı. Bu sırada kazara çocuğun ayak başparmağı kesildi.

Korku evinin sahibi Rodney Geffert, parmağında yaklaşık 3 santimetrelik kesik olan çocuğa ilk yardımın yapıldığını söyledi. Durumu kötü olmayan çocuk, bunun ardından korku evindeki oyuna devam etti.

Bednarski, olay çıkarmak istemediği için çocuğunun devam etmesine izin verdiğini bildirdi.

Diğer yandan korku evinde sadece kauçuk ve köpük eşyalar kullanıldığını kaydeden Geffert, çalışanın gerçek bıçak taşımasını kabul edemeyeceklerini ve kovulduğunu bildirdi.

Berea polisinden 22 yaşındaki Pogozelski'nin ihmal sonucu saldırı suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.