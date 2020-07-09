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Gündem

Korku dolu anlar! Seyir halindeki metrobüste yangın çıktı

İstanbul'da Topkapı yönünde ilerleyen bir metrobüste henüz bilinmeyen bir sebeple Yenibosna metrobüs durağında yangın çıktı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü kapıları açarak yolcuları indirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:24:00 -

Olay saat 09.00 sıralarında Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi.

Şoför yolcuları indirdi

Seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı.


Yangın tüpüyle müdahale edildi

Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi. Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna
Durağı'ndan ayrıldı. Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti

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