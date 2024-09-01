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Yerel Korku dolu anlar kamerada! Ormanlık alanda hortum oluştu
Yerel

Korku dolu anlar kamerada! Ormanlık alanda hortum oluştu

Yeniakit Publisher
2024-09-01 14:11:00 - 2024-09-01 14:11:48

Antalya'da, yağmur öncesi ormanlık alanda oluşan hortum, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini yitirdi ve herhangi bir zarara yol açmadı.

Batı Antalya'nın iç kesimlerinde yaz sağanakları etkisini sürdürürken, Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde saat 12.30 civarında ormanlık alanda meydana gelen bir hortum, mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Hortumun oluştuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, yerleşim yerlerine yaklaşmadan önce etkisini kaybeden hortumun, bölgeye herhangi bir zarar vermediği görüldü.

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