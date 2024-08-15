  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Korku dolu anlar! Araçlar vızır vızır geçiyordu
Yaşam

Korku dolu anlar! Araçlar vızır vızır geçiyordu

Yeniakit Publisher
2024-08-15 09:41:00 -

Hatay Defne'de yapılan bir yıkım çalışması sırasında yoldan araçların geçiyor olması yürekleri ağızlara getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın tehlikeli yıkımı saniye saniye kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında yoldan geçen arabalar olmasına rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yıkımından dolayı kaçan vatandaşların zor anları vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Sulama kanalında feci ölüm
Sulama kanalında feci ölüm

Yaşam

Sulama kanalında feci ölüm

Yüksekova'dan bereket fışkırıyor
Yüksekova'dan bereket fışkırıyor

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüksekova'dan bereket fışkırıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23