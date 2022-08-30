  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti
Gündem

Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, hem bu görevinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığından istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 19:12:00 -
Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti

Edinilen bilgiye göre Korkmaz Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığına ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu.

Karaca, sosyal medya hesabından her iki makama hitaben ayrı ayrı yazdığı istifa dilekçelerini paylaştı.

Dilekçelerde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, özellikle geçen hafta kendisine yönelen "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

Korkmaz Karaca, bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydetti.

Karaca, 2021'den bu yana AK Parti MKYK ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, 2018 Ekim ayından bu yana da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23