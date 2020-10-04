Korkan Ermenistan AİHM'ye koştu: Türkiye'ye karşı tedbir alın

Korkan Ermenistan, işgal ettiği Dağlık Karabağ’daki durum nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Türkiye’ye karşı tedbir alınması için başvuruda bulundu.

Erivan’ın AİHM’deki temsilciliğinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ’daki gerginlik esnasında Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım ettiğini ileri sürerek mahkemeden Türkiye'ye karşı tedbir alınması için başvuru yaptığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Ermenistan'ın bu konu ile ilgili AİHM'ye dilekçe verdiği belirtildi.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etmişti. Ermenistan'ın yaptığı alçak saldırılar sonrası taarruza geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.