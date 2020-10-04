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Dünya Korkan Ermenistan AİHM'ye koştu: Türkiye'ye karşı tedbir alın
Dünya

Korkan Ermenistan AİHM'ye koştu: Türkiye'ye karşı tedbir alın

Ermenistan, işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’daki durum sebebi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Türkiye’ye karşı tedbir alınması için başvuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:45:00 -
Korkan Ermenistan AİHM'ye koştu: Türkiye'ye karşı tedbir alın

Korkan Ermenistan, işgal ettiği Dağlık Karabağ’daki durum nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Türkiye’ye karşı tedbir alınması için başvuruda bulundu.

Erivan’ın AİHM’deki temsilciliğinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ’daki gerginlik esnasında Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım ettiğini ileri sürerek mahkemeden Türkiye'ye karşı tedbir alınması için başvuru yaptığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Ermenistan'ın bu konu ile ilgili AİHM'ye dilekçe verdiği belirtildi.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etmişti. Ermenistan'ın yaptığı alçak saldırılar sonrası taarruza geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Ne Yaparsanız Yapın Kaybedeceksiniz  
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Aslan

Ermniler hem sivilleri vuruyor hemde AİHM şikayet ediyor. Bu ne pişkinlik.Türklerde şikayetci olsunlat
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