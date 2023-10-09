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Gündem Korkak yahudiler akın akın havalimanında! Kaçıyorlar...
Gündem

Korkak yahudiler akın akın havalimanında! Kaçıyorlar...

Yeniakit Publisher
2023-10-09 18:04:00 -
Korkak yahudiler akın akın havalimanında! Kaçıyorlar...

Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyonlardan sonra ülkedeki yahudiler korkularından kaçacak delik aramaya başladı.

Yahudi halkı havalimanlarına akın etti.

Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı’ndan kalkan uçaklarla İstanbul ve Antalya'ya uçuşlar devam ediyor.

Yahudiler, Türkiye'yi en güvenli ülke ve uygun fiyat açısından tercih ediyor.

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