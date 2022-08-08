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Kadın - Aile Körili köfte nasıl yapılır? Köri baharatlı köfte tarifi:
Kadın - Aile

Körili köfte nasıl yapılır? Köri baharatlı köfte tarifi:

Köri baharatıyla farklı bir lezzet hazırlamak isteyenler ‘Körili köfte nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, köri baharatlı köfte için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü körili köfte tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-08-08 22:02:00 -
Körili köfte nasıl yapılır? Köri baharatlı köfte tarifi:

Farklı bir köfte tarifi arayanlar ‘Körili köfte nasıl olur?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, tam ölçülü köri baharatlı köfte tarifi….

Köri baharatlı köfte tarifi:

Köfte için:

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 tutam maydanoz

Sosu için:

  • 200 ml krema
  • 1 tatlı kaşığı köri
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • Maydanoz

Körili köfte nasıl yapılır?

Soğan ve sarımsağı rendeleyin.

Tüm köfte malzemesini bir kabın içerisine alın ve iyice yoğurun.

Köftelere şekil verin ve en az bir saat buzdolabında dinlendirin.

Köfteleri kızgın yağda kızartın.

Sos malzemelerini bir tencerenin içerisine alın.

Sos kaynayınca kızarttığınız köfteleri tencereye alın.

Birkaç dakika sonra ocağın altını kapatın.

Servis aşamasında yemeğinizi maydanozlarla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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