Köri tozu: Tavuk ya da herhangi birine eklenebilir! Garanti: bu sebeple marketlerde aranıyor!

Köri tozu, sarı bir renk alan baharat karışımıdır. Popüler inanışın aksine, Hint yemeklerinde temel bir bileşen değildir. Köri tozu İngilizler tarafından Hint yemeklerinin özünü uyandırmak için yaratılmıştır ve otantik Hint yemeklerinde kullanılmaz. Karışıklık, "köri" olarak bilinen popüler bir Hint yemeğinden gelebilir, ancak bu terim baharat karışımına değil, et ve sebzelerle birlikte bir sos veya sostan oluşan yemeğin kendisine atıfta bulunur. Hint körilerinde en sık kullanılan baharat karışımı garam masaladır.

Tavuk pişirirken, doğru bir sos, yemeğinize mangal tadıyla muhteşem bir lezzet katabilir. Mangal tadı denince akla ilk gelen baharatlardandır.

Köri tozunun ana bileşenlerinden biri zerdeçaldır. Dahil edilebilecek diğer baharatlar arasında zencefil, tarçın, sarımsak ve karanfilden hardal tohumu, karabiber ve rezene tohumuna kadar her şey bulunur.

Köri Tozu vs. Garam Masala

Köri tozu ve garam masala, bir yemeğe hem karmaşık lezzet hem de zengin renk getiren çeşitli baharatların karışımlarıdır. Köri tozunun ana maddesi zerdeçaldır, bu da ona sarı bir ton verir, ancak çok fazla tat vermez. Karışımın hafif aroması, çemen otu ve kimyon gibi baharatların yanı sıra kişnişe borçludur. Garam masala tarifi bölgeye göre değişebilir ancak köri tozundan daha tatlı ve daha keskindir. Baharat karışımı tipik olarak tarçın, kakule, muskat ve karanfilin yanı sıra kişniş ve kimyon içerir.

Köri Tozu Kullanımları

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Köri tozu geleneksel Hint yemekleri için tasarlanmasa da, çeşitli tariflere benzersiz bir tat katabileceği için baharat çekmecesinde hala bir yeri vardır. Köri tozu, kavrulmuş sebzeleri, püre çorbaları, humus, yumurta salatası ve hatta patlamış mısırı baharatlamak için kullanılabilir. Sıradan bir tarife bir sıcaklık ve derinlik dokunuşu verecektir.

Köri Tozu ile Nasıl Pişirilir?

Bu baharat karışımı, yemeğe eklemeden önce bir sıvı (et suyu veya hindistancevizi sütü gibi) veya yoğurt ile karıştırıldığından fayda sağlar, bu da köri tozunun lezzetlerinin diğer bileşenlere demlenmesine yardımcı olur. Köri tozu da daha yavaş pişirilen tarifler içindir, bu nedenle lezzetleri serbest bırakmak için zamanı vardır.

Tadı Nasıl?

Köri tozu, hem tatlı hem de tuzlu unsurları birleştirerek, ona biraz parlaklık katan dünyevi ve sıcak bir baharat tozu oluşturur. Toz, kullanılan biberin türüne ve miktarına bağlı olarak hafif ila baharatlı arasında değişebilir; hafif, zencefil ve karabiberi içerik olarak listelerken, şili biberleri baharatlı bir karışımı ifade eder.

Köri Tozu Nereden Alınır?

Köri tozu kavanozları ve kapları çoğu süpermarketin baharat bölümünde bulunabilir. Bununla birlikte, bu tür baharat karışımları raflarda durdukça tazeliğini ve lezzetini kaybeder, bu nedenle örneğin Hint mutfağında uzmanlaşmış bir baharat dükkanından veya özel pazardan satın almak daha canlı bir köri tozu karışımı sağlamalıdır. Baharat değirmeni veya eski kahve değirmeni kullanarak kendi köri tozunuzu da yapabilirsiniz.

Köri Tozu Nasıl Depolanır?

Köri tozu, oda sıcaklığında serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Baharat karışımını toplu olarak satın aldıysanız, üç ila dört yıl dayanacağı sıkı oturan kapağı olan bir kaba aktarın. Karışımın hala taze olup olmadığını test etmek için tozu koklayın ve tadın; aroma zayıfsa ve lezzet zar zor oradaysa, değiştirme zamanı gelmiştir.