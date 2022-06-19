Korgeneral Karakuş'tan Elon Musk yorumu: Yunanistan ve ABD'ye ihtar...

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 1453 paylaşımı konuşulmaya devam ediyor.

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yatağında uyumakta olan bir Bizans askeri "Did I lock the gate (Kapıyı kilitledim mi?)" derken çizilmiş. görselin altında ise "Constantinople 1453" yazısı ile Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği yıla atıfta bulunmuştu.

Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, Elon Musk'ın paylaşımıyla ilgili çarpıcı değerlendimelerde bulundu.

"Aynı olayı söylemek istiyor"

Elon Musk'ın Miçotakis ve ABD Başkanı Biden'a bir mesaj verdiğini belirten Karakuş , ''Hem ABD'ye hem de Yunanistan'a bir şekilde ihtarda bulunuyor. 'Kapıyı kilitledim mi?' konusu da ne gibi tedbirler aldın da sen hala Türkiye'ye karşı böbürleniyorsun. Türkiye ile zıtlaşıyorsun manasında diye düşünüyorum. Bu zıtlaşmanın sonucunda kapının kilitli olmadığını bilesin. Pirince giderken bulgurdan olma diye. Aynı olayı söylemek istiyor diye düşünüyorum. Özellikle Miçotakis'e, tabi Biden'a bir şeyler yansıtmak istiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

'Yunanistan şu anda ABD'ye teslim olmuş ülke konumunda'

Sözlerinin devamında Karakuş, ''Burada tabi işi tırmandıran Yunanistan ABD'de de rahatsızlık yaratıyor. Öyle alkışlanmasına filan bakmayın. Kongrede alkışlayanlar Yunanistan'ın teslim olması nedeniyle alkışlıyor. Yunanistan şu anda ABD'ye teslim olmuş ülke konumunda. Bunun dışında hareket etmesi ve bağımsız devlet gibi hareket göstermesi söz konusu değil.'' dedi.