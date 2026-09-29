Körfez'i etkileyen savaş sonrası Türk yatırımcıların gayrimenkul ilgisi KKTC'ye kaydı

İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın Körfez ülkelerini de etkilemesi, yatırımcıların bölgedeki risk algısını ve yatırım tercihlerini değiştirdi. Dubai ve bölge ülkelerine yönelen yatırımcıların ilgisi, özellikle gayrimenkul alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaydı.

KKTC'de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren sektör temsilcileri, son dönemde özellikle Körfez bölgesinden gelen yatırımcı ilgisindeki artışa işaret etti. Döviz bazlı kira geliri, 8-10 yıllık amortisman süresi ve bölgedeki konut fiyatlarının diğer Akdeniz destinasyonlarına göre daha düşük olması, KKTC'ye yönelik ilgiyi artıran unsurlar arasında gösterildi.

DND Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Dökmecioğlu, Körfez ülkelerinden Kıbrıs'a yönelik yatırımcı ilgisinin son 6 ayda arttığını belirtti. İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmanın Dubai ve diğer Körfez ülkelerini de etkilediğini kaydeden Dökmecioğlu, bölgede yatırım yapmış Türk müşterilerdeki hareketliliği şu sözlerle anlattı: "Yatırımcılar böyle ortamlardan uzak duruyor. Özellikle bu bölgelerde yatırım yapmış Türk müşterilerimiz Kıbrıs'a yoğun ilgi gösteriyor. Son 3 ayda bu ilgi daha da arttı"

Körfez ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkelere yönelen Türk yatırımcıların da yeniden Kıbrıs'a ilgi göstermeye başladığını belirten Dökmecioğlu, "Bazı Türk yatırımcılarımız tekrar Kıbrıs'ı keşfetti" ifadelerini kullandı.

Dubai'nin altında fiyat, 8-10 yıllık amortisman süresi

KKTC ile Dubai'deki gayrimenkul fiyatlarını karşılaştıran Dökmecioğlu, adada daha düşük fiyatlarla konut sunduklarını, iki yerdeki konut kalitelerinin ise birbirine yakın olduğunu söyledi. Kıbrıs'ın denizi, iklimi ve gastronomisinin de yatırımcıların ilgisinde etkili olduğunu aktardı.

Fiyat farkı yalnızca Dubai ile sınırlı değil. Dökmecioğlu, KKTC'deki konut fiyatlarının Türkiye'nin güneyi ile Ege bölgesindeki benzer konutlara göre iki-üç kat, Güney Kıbrıs'a göre ise yaklaşık üç kat daha düşük olduğunu; İspanya, Portekiz ve Yunanistan'daki benzer konutların da daha yüksek fiyatlarla satışa sunulduğunu belirtti.

Aradaki farkın konut kalitesinden kaynaklanmadığını söyleyen Dökmecioğlu, "Bizim daha ucuz olmamızın sebebi daha düşük kaliteli konut yapmamız değil, tamamen politik tanınmışlığımızla ilgili" diye konuştu.

Dökmecioğlu, KKTC'de gayrimenkul yatırımının döviz bazlı alım-satım ve kira geliri açısından avantaj sağladığını, dövize endeksli kiralama sisteminin de yatırımcılar açısından önemli bir unsur olduğunu anlattı. Amortisman süresini 8-10 yıl olarak veren Dökmecioğlu, "Yatırımcılar hem ana paralarının değerini artırabiliyor hem de döviz bazında kira geliri elde edebiliyor" dedi.

Daire sahiplerinde Türk vatandaşlarının oranı yüzde 60-70 civarında

KKTC'de 25-30 farklı ulustan müşteriye hitap ettiklerini belirten Dökmecioğlu, son rakamlara göre Türk vatandaşlarının daire sahipleri içindeki oranının yüzde 60-70 civarında olduğunu söyledi. Rusça konuşan ülkeler, eski Sovyetler Birliği coğrafyası ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Almanya, Polonya, Macaristan ve Baltık ülkelerinden talep aldıklarını, Amerika'dan da müşterilerinin bulunduğunu kaydetti.

Doğal gazın 2-3 yıl içinde çıkarılması gündemde

Adanın güneyindeki doğal gaz kaynaklarına da değinen Dökmecioğlu, gazın 2-3 yıl içinde çıkarılarak Avrupa Birliği'ne taşınmasının gündemde olduğunu, hatların Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasının beklendiğini söyledi. Doğal gazın Kıbrıs konusunda yeni bir denkleme girmesinin çözüm sürecinde ilerleme sağlayabileceğini ifade etti.

Dökmecioğlu, KKTC'de gayrimenkul yatırımının ekonomik getirinin yanı sıra hayat kalitesi ve gastronomi gibi unsurlarla da değerlendirildiğini, yatırım kararlarının birden fazla nedene dayandığını sözlerine ekledi.