Körfez'de tanker trafiği durdu: 350'den fazla gemi İran'dan onay bekliyor

Orta Doğu'daki askeri gerilim, küresel enerji arzının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nı felç etme noktasına getirdi. İran merkezli Fars Haber Ajansı, boğazın her iki yakasında biriken devasa gemi trafiğine dair rakamları paylaştı.

DEV PETROL VE LNG GEMİLERİ KUYRUKTA

Haberde paylaşılan detaylara göre, geçiş izni için bekleyen 350'den fazla geminin dökümü şöyle:

25 adet dev petrol tankeri (VLCC),

200 adet standart petrol tankeri,

70 adet LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) gemisi.

"SİSTEMLERİ KAPATIN" TALİMATI

İran makamlarının, boğazdan geçmek isteyen bu gemilerden navigasyon ve takip sistemlerini kapatmalarını talep ettiği öne sürüldü. Bölgedeki askeri hareketlilik devam ederken, bu devasa bekleyişin küresel petrol ve gaz fiyatları üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.