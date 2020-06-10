  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Körfez’de pazarcı esnafına ücretsiz maske

Kocaeli’nin Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına maske dağıtımına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:43:43 -
Körfez’de pazarcı esnafına ücretsiz maske

Kocaeli’nin Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına maske dağıtımına devam ediyor.


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, ilçe esnafına desteğini sürdürüyor. Toplum sağlığı için, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı pazar yerlerinde maske dağıtımı yapan zabıta ekipleri, denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından maskesi olmayan pazarcı esnafı ile vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılırken, diğer yandan ise iş yerleri, market ve fırınların denetimlerini ise büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı